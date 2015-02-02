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На Выборгском шоссе заметили бесхозную лошадь
Сегодня, 15:08
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Alena_Zinovieva
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На Выборгском шоссе заметили бесхозную лошадь

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При ней пасется жеребенок.

Днем, 3 сентября, автомобилисты заметили на Выборгском шоссе лошадь с жеребенком. Животные паслись рядом с торговым центром, недалеко от оживленной дороги. По близости хозяина не было видно.

Очевидцы в социальных сетях просят автомобилистов быть осторожнее. Не смотря на то, что лошади обычно не бросаются под колеса, это все-таки животные, от которых стоит ожидать чего угодно.

Ранее мы писали, что в Павловске гуляла бесхозная лошадь в костюме единорога.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: лошадь и жеребенок , проезжая часть
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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