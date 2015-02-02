На Выборгском шоссе заметили бесхозную лошадь

При ней пасется жеребенок.

Днем, 3 сентября, автомобилисты заметили на Выборгском шоссе лошадь с жеребенком. Животные паслись рядом с торговым центром, недалеко от оживленной дороги. По близости хозяина не было видно.

Очевидцы в социальных сетях просят автомобилистов быть осторожнее. Не смотря на то, что лошади обычно не бросаются под колеса, это все-таки животные, от которых стоит ожидать чего угодно.

Ранее мы писали, что в Павловске гуляла бесхозная лошадь в костюме единорога.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург