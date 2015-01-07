Видео: человек стоял на коленях посреди проезжей части на Невском проспекте

Водители объезжали человека, но не вышли поинтересоваться, что случилось.

Петербуржец выложил видео с утреннего заезда по Невскому проспекту. На кадры попал человек, который стоит на коленях прямо на проезжей части около Гостиного двора.

Водитель призвал остальных автомобилистов быть осторожными. Человек. предположительно, мужчина оказался на второй полосе. Машины вынуждены были объезжать ее. Обстоятельства неизвестны.

Один из комментаторов отметил, что никто не остановился помочь прохожему.

Ранее в МЧС предупредили о том, что 5 апреля в Петербурге ветер усилится до 18 м/с.

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