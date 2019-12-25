Новый светофор на Выборгской набережной обеспечивает безопасность пешеходов

Этот значимый шаг способствует обеспечению безопасности пешеходов, предоставляя им возможность безопасного перехода через проезжую часть.

На пересечении Кантемировского моста и Кантемировской улицы, на Выборгской набережной, был успешно введен в эксплуатацию новый светофорный объект. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Ранее, из-за отсутствия регулирующего оборудования и высокой интенсивности движения, пешеходам было сложно и опасно пересекать дорогу к набережной. Однако благодаря новому светофору, теперь пешеходы могут переходить дорогу в соответствии с разрешающим сигналом светофора, что значительно повышает уровень безопасности.

Адресная программа на 2023 год предусматривает строительство 48 светофорных объектов в 13 районах города, что содействует улучшению безопасности и комфорта для жителей и гостей Северной столицы.

Ранее сообщалось, что реконструкция Ропшинского шоссе оценена в 1,4 млрд рублей

Фото: Комитет по транспорту Петербурга