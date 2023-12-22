В комтрансе Ленобласти посоветовали, что делать, если автобус проехал мимо нужной остановки

Представители ведомства отметили, что в первую очередь необходимо запомнить номер маршрута и государственный номер транспортного средства.

Многие сталкивались с ситуацией, когда автобус пропускал остановку. Пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти опубликовала инструкцию по поводу того, как вести себя в подобной ситуации на территории 47-ого региона.

Представители ведомства отметили, что в первую очередь необходимо запомнить номер маршрута и государственный номер транспортного средства. Эту информацию нужно сообщить перевозчику.

Дополнительно можно написать официальное обращение в комитет по транспорту Ленобласти. Специалисты обязаны оперативно разобраться в ситуации.

Ранее мы сообщили о том, что школы Ленобласти получили новые автобусы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)