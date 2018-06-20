На Выборгские дороги вышла спецтехника для весенней уборки

Для очистки проезжей части используют пылесосы, подметальные и поливочные машины.

Дорожники вводят специализированную технику для промывки и очистки от грязи дорог. Город приводят в порядок.

Для очистки проезжей части используют пылесосы, подметальные и поливочные машины. Влажная уборка сегодня проходит на улицах Куйбышева, Акулова, Кривоносова и Кузнечная.

Предприятие, исполняющее муниципальный контракт по содержанию дорог в Выборге – ООО "РАСЭМ" - в настоящее время работает в 2 смены (круглосуточно).

Уборка ранней весной – это трудоемкий и требующий времени процесс. Зимой дороги не пылесосят и не моют, поэтому в морозный период на них скапливаются загрязнения. После оттепели на проезжей части остается весь зимний материал, который использовался для отсыпки.

Сейчас в день убирают и вывозят с дорог порядка 80 кубометров грязи. Пылесос и магистраль собирают грязь с проезжей части и лотковых частей дорог. В труднодоступных местах уборка идет вручную. К сожалению, таких мест, где механизированную уборку провести невозможно, много. Анатолий Тулубинский, бригадир механизированной уборки ООО "РАСЭМ", рассказывает как убирают дороги в Выборге

Грязь с дороги спецмашина отметает щетками, затем ее сгребают в кучи, грузят в самосвалы и вывозят. После работы погрузчика дорогу вновь прометают, пылесосят и моют, убирая остатки загрязнений, и этот процесс повторяется 5-7 раз. Только по завершении всех этих процедур наступает время "влажной уборки". Дорога промывается на всю ширину. В настоящее время на влажную уборку 4 небольших улиц поливальными машинами расходуется порядка 100 кубометров воды.

Традиционно влажная уборка проезжей части в Выборгском районе начинается в середине апреля, после наступления соответствующих погодных условий.

До майских праздников ООО "РАСЭМ" предстоит провести влажную уборку всех городских дорог Выборга. Дворы в зону обслуживания этого предприятия не входят.

Как отметил председатель дорожного комитета районной администрации Сергей Петров, в неудовлетворительном состоянии находятся дороги после зимы, огромное количество пыли находится в прилотковой части. В настоящее время главная цель и задача дорожников – привести дороги в порядок.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО