Двое неизвестных "разменяли" у пенсионера 300 тысяч

Пенсионер остался без сбережений из-за доверия незнакомцам. Двое мужчин под предлогом развития похитили 300 тысяч рублей.

Очередной пожилой петербуржец стал жертвой мошенников. В четверг, 5 октября, в полицию обратился 83-летний мужчина. Он рассказал, что в среду около четырех часов дня к нему в квартиру дома 114 корпус 4 на проспекте Ветеранов пришли двое незнакомцев. Они каким-то образом втерлись в доверие пенсионера и предложили разменять деньги. В итоге петербуржец остался без 300 тысяч рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье мошенничество. Полиции принимают меры к поиску предполагаемого преступника. Устанавливаются подробности инцидента.