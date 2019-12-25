На Ветеранов безработные напали на школьника и заставили его сдать телефон в ломбард

Мужчины угрожали семикласснику ножом.

В понедельник, 12 апреля, в полицию Красносельского района поступило сообщение о нападении на семиклассника и его 20-летнего приятеля. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органов, на молодых людей напали двое безработных.

Инцидент случился возле дома №161 на проспекте Ветеранов. Преступники, угрожая ножом, похитили телефон Samsung А21. Школьника заставили сдать свой Samsung А20С в ломбард на бульваре Новаторов. Получив за смартфон 3 тысяч рублей, нападающие скрылись.

В этот же день стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались 38-летний и 43-летний мужчины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее неизвестный с ножом пытался отобрать электросамокат у петербуржца на Науки.

Фото: Piter.TV