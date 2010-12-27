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На Васильевском острове убрали бинокли со смотровой площадки
Сегодня, 22:10
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nadezhda_sib

На Васильевском острове убрали бинокли со смотровой площадки

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Они радовали петербуржцев с июня 2019 года.

Панорамные бинокли решили убрать с Васильевского острова. В понедельник, 7 октября, очевидцы сообщили о том, что их демонтировали.

Бинокли появились на смотровых площадках города в конце июня. Их установили на стрелке Васильевского острова, набережной Макарова, лейтенанта Шмидта и Университетской набережной. Жители и гости Петербурга могли воспользоваться аппаратом бесплатно. 

В июне сообщалось, что бинокли стали подарком от городских властей, однако теперь местная администрация решила избавиться от них, причины пока неизвестны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы отмыли мозаичную детскую площадку "Морское дно". 

Фото: "Невские новости" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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