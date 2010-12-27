Они установлены в четырех местах в самом сердце Петербурга.

В Петербурге появились смотровые площадки с биноклями. Они стали подарком от властей города для петербуржцев и гостей Северной столицы. Об этом 22-го июня сообщили "Невские новости".

Оборудование появилось на Университетской набережной, набережной Макарова, лейтенанта Шмидта, а также на стрелке Васильевского острова. Петербуржцы с радостью восприняли такой подарок. Около биноклей выстроилась очередь. Корреспондент "Невских Новостей" рассказал, что смотровая площадка почти никогда не остается без внимания, а те, кто уже посмотрели в окуляры, остались под приятным впечатлением от живописного вида.

Стоит отметить, что недавно Петербург получил премию World Travel Awards, а также был признан лучшим мегаполисом в области городского туризма.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в сети появилась карта лучших мест с видом на проход "Алых парусов".

Фото: "Невские новости"