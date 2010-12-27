Опубликован список площадок, на которых покажут трансляцию Дня ВМФ

Для удобства зрителей парад будут транслировать на крупноформатных экранах.

На официальном сайте Администрации города 26 июля опубликовали список площадок, на которых будут проходить трансляции Главного Военно-морского парада. Петербуржцы и гости культурной столицы смогут наблюдать за действием на крупноформатных экранах.

Трансляция будет проводиться на Биржевой и Дворцовой площадях, а также в Кронштадте - в Петровском парке, на Якорной площади и в форте "Константин".

Также на сайте выложили полный список адресов, где установят экраны:

- Невский пр., д.87;

- Невский пр., д.18 / Мойка, д.57;

- Сенная пл., д.7 / пер. Гривцова;

- Большой пр.ПС,д.2/ Ждановская наб.,14

- наб. Робеспьера., д.34;

- Лиговский пр. 149;

- Литейный пр. 13;

- Каменноостровский пр. 38;

- Каменноостровский пр.53;

- Куйбышева,38.

Из дома прямые включения о подготовке и проведении праздника можно будет посмотреть 28 июля с 9.30 утра на телеканале "Санкт-Петербург". Тут же с С 14.30 до 17.00 и с 18.30 до 22.00 будут транслировать праздничный концерт на Дворцовой площади. В 22:30 в прямом эфире телеканала покажут заключительный салют.

Для удобства водителей проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра 28 июля будет бесплатным с 10.00 до 13.00.

Напоминаем, что Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота пройдет в Петербурге и Кронштадте 28 июля. В мероприятии примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно. В смотре военно-морской мощи России будут задействованы более четырех тысяч военнослужащих и юнармейцев.

Фото: vk.com/mil