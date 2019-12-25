На Васильевском острове появился скейт-парк по проекту "Твой бюджет"

Скейт-парк появился под мостом напротив дома № 45 на Морской набережной.

Утром в четверг, 27 октября, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в своем телеграм-канале рассказал об открытии долгожданного скейт-парка. Он был построен в рамках проекта "Твой бюджет".

Парк появился под мостом напротив дома № 45 на Морской набережной. Автор инициативы Михаил Сазонов выиграл в проекте в 2016 году. По изначальной задумке скейт-парк должны были построить на Железноводской улице. Однако недобросовестный подрядчик сделал площадку травмоопасной и по решению суда её демонтировали.

Смольный подобрал новую локацию, где, помимо рамп и пулов для катания, благоустроили прилегающую территорию, организовали баскетбольную площадку, установили качели и скамейки.

Фото: Телеграм / Корабельников Online