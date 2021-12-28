На Васильевском острове вместо фитнес-клуба появится коворкинг с сауной

Инвестиции в проект составили 30 млн рублей.

Вместо фитнес-клуба Alex Fitness на 27-й линии В.О., 16, откроется коворкинг Smart. Он станет пятым в Петербурге. Об этом сообщил "Ъ Санкт-Петербург".

Проект "Smart-Финансист" ООО "Управляющая компания "Ареопаг" запустят уже на следующей неделе, 14 июня. Площадь коворкинга составит 2 тысячи квадратных метров. Договор аренды заключен на 10 лет.

От Alex Fitness останется йога-зал, сауна и душевые. Инвестиции в проект составили 30 млн рублей.

На данный момент коворкинги сети открыты на Коломяжском, Шпалерной, Кирочной и проспекте Энгельса.

Фото: ВКонтакте / SMART Коворкинг