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На Васильевском острове мужчина сорвался с электросамоката
Сегодня, 9:59
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arteliseev

На Васильевском острове мужчина сорвался с электросамоката

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О происшествии на намывных территориях поведали очевидцы в соцсетях.

Вечером четверга, 30 мая, горожане в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали, что на намывных территориях Васильевского острова мужчина сорвался с электросамоката.

"Электросамокатчик не вписался в поворот на дорожке, на намывной территории В.О. Лежал так 15 минут без движения", - написал очевидец.

Как выяснилось, после падения на большой скорости мужчина остался в живых. Он смог подняться после оказания первой помощи.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как на КАД насмерть сбили пешехода-женщину, перебежавшую дорогу в неположенном месте.

Фото, видео: vk.com/spb_today

Теги: васильевский остров, очевидцы, соцсети
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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