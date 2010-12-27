На Васильевском острове мужчина сорвался с электросамоката

О происшествии на намывных территориях поведали очевидцы в соцсетях.

Вечером четверга, 30 мая, горожане в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" рассказали, что на намывных территориях Васильевского острова мужчина сорвался с электросамоката.

"Электросамокатчик не вписался в поворот на дорожке, на намывной территории В.О. Лежал так 15 минут без движения", - написал очевидец.

Как выяснилось, после падения на большой скорости мужчина остался в живых. Он смог подняться после оказания первой помощи.



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Фото, видео: vk.com/spb_today