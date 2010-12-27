На Уральской улице авто-леди сбила двух пешеходов

Пострадавшие находятся в шоке.

На Васильевском острове авто-леди сбила двух пешеходов. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Вечером 10 мая, на Уральской улице перед набережной реки Смоленки авто-леди на Porsche Cayenne сбила двух человек в зоне пешеходного перехода.

По словам очевидцев, девушка начала поварачивать со второго ряда и не заметила пешеходов.

Поворачивала со второго ряда направо и поддала газу. Люди из потока машин шли по пешеходному, но тоже по ходу не убедились в безопасности. Будьте бдительны, как за рулём , так и на своих двоих. Пишет очевидец в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Сообщается, что пострадавшие живы, но находятся в шоке. Обстоятельства ДТП на данный момент уточняются.

Там пробка из машин и все стоят на зебре. А в обратную сторону свободно едут. Люди выходят по зебре изза стоящих в пробке машин прямо под колеса левому ряду.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург