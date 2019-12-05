В Киеве сообщили о срыве переговоров с РФ по транзиту газа

Действующий контракт России и Украины на транзит истекает в конце 2019 года.

Переговоры между Москвой и Киевом по транзиту газа не состоялись. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Известно, что 5 декабря страны планировали обсудить данный вопрос, однако в ведомстве сообщили, что дата не была подтверждена. Таким образом, у РФ и Украины остается неделя, чтобы подписать новый долгосрочный договор по транзиту. Последний срок истекает 13 декабря.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце 2019 года. В настоящий момент страны ведут трехсторонние переговоры с участием Еврокомиссии. По словам Путина, "Нафтогаз" выдвинул экономически невыгодные условия, которые РФ принять не может. В частности, он потребовал от "Газпрома" выплаты долга в 3 млрд долларов. В свою очередь российская компания готова к дальнейшему сотрудничеству, однако просит Украину обнулить все судебные требования.