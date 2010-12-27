На "Удельной" пресекли торговлю незаконным оружием

На железнодорожной станции полиция задержала пенсионера, продававшего холодное оружие.

На железнодорожной станции “Удельная” правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт холодного оружия. Об этом рассказали представители пресс-службы транспортной полиции по региону.

Известно, что 63-летний петербуржец пытался продать штык-нож от автомата Калашникова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили как пожилой мужчина торгует подозрительным предметом. Эксперты установили, что объект, заинтересовавший оперативников, относится к военному холодному оружию. По факту незаконного сбыта возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.