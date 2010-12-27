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На "Удельной" пресекли торговлю незаконным оружием
Сегодня, 14:01
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lesjasap
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На "Удельной" пресекли торговлю незаконным оружием

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На железнодорожной станции полиция задержала пенсионера, продававшего холодное оружие.

На железнодорожной станции “Удельная”  правоохранительные органы пресекли незаконный сбыт холодного оружия. Об этом рассказали представители пресс-службы транспортной полиции по региону. 
 
Известно, что 63-летний петербуржец пытался продать штык-нож от автомата Калашникова. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили как пожилой мужчина торгует подозрительным предметом. Эксперты установили, что объект, заинтересовавший оперативников, относится к военному холодному оружию.  По факту незаконного сбыта возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двух лет лишения свободы.
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Теги: железнодорожная станция , незаконная торговля , оружие , удельная , холодное оружие
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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