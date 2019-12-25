На Тайване уже 200 дней не фиксируются новые случаи коронавируса

Но есть случаи инфицирования среди граждан, которые приехали из-за рубежа.

На Тайване 200 дней не выявлено ни одного внутреннего случая инфицирования коронавирусом нового типа, сообщает Daily Mail. Последние сообщения об инфицировании поступали 12 апреля. Речь в данном случае идет о внутреннем распространении инфекции. По-прежнему есть единичные случаи заражения у граждан, которые приехали из-за границы.

За весь период в стране 553 случая заболевания Covid-19 и всего 7 случаев смерти. Однако в СМИ муссируются слухи, что у некоторых граждан, приехавших из Тайваня, тест на коронавирус показал положительный результат. Правда речь идет всего о 3 заболевших.

Но так или иначе, несмотря на близость к Уханюи в целом к Китаю, откуда началась эпидемия, ситуация одна из самых благоприятных в Мире.

Власти Тайваня объясняют этот феномен тем, что они очень рано начали действовать и предприняли все возможные методы для предотвращения распространения инфекции. Прилетевших из Уханя начали проверять еще в декабре 2019 года. А с 23 января полностью перекрыл въезд из Китая. Все граждане, прибывшие в страну, должны были проходить 14-дневный строгий карантин. Гражданам объясняли необходимость носить маски, вдобавок урегулировав их производство и доступность для населения.

Издание уточняет, что бывший вице-президент Тайваня Чэнь Цзянь-Чжэнь является квалифицированным эпидемиологом.

Для справки: население Тайваня около 23 миллионов человек.

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Фото:Daily Mail