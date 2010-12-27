На Тайване муж убил жену и детей, из-за отказа супруги увеличить грудь

Появились подробности смерти семьи.

Мужчина убил жену и двух общих детей, из-за того что женщина отказалась увеличивать грудь.

Как стало известно, муж уже однажды уговорил супругу на пластическую операцию по увеличению груди. Но на этом он не успокоился и стал уговаривать жену на вторую операцию, чтобы сделать формы супруги идеальной. Женщина отказалась рисковать своим здоровьем и они поссорились. Какое-то время супруги жили отдельно, а затем женщина подала на развод.

Последний раз женщину и ее детей 9 и 6 лет видели живыми, когда они поехали у мужу и отцу обсудить детали развода. Их нашли мертвыми в машине такси, которую мужчина взял у своего отца. У полиции две версии произошедшего: мужчина или подсыпал яд в еду или отравил свою семью угарным газом. Мужчина найден в этой же машине мертвым.

Фото:Facebook.Wu Meng-yu