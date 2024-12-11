Dimsum Daily: над АЭС "Мааньшань" на Тайване видны клубы дыма

На острове энергоблоки продолжают работу в привычном режиме.

Клубы густого черного дыма видны над атомной электростанцией "Мааньшань", расположенной в южной части территории острова Тайвань. Соответствующая информация появилась в гонконском издании Dimsum Daily. В СМИ указали, что местная пожарная служба направила туда свои подразделения. На данный момент причина задымления остается неясной. По сведениям от новостного портала TaiwanPlus News в социальных сетях, по предварительным данным, причиной дыма стало возгорание, которое зафиксировано на градирне рядом с электростанцией.

К текущему моменту сведений о пострадавших нет. Журналисты пишут о том, что пламя взято под контроль экстренных служб. Согласно информации от TaiwanPlus, на участке радиационный фон остается в пределах нормы. Авторы поста в соцсетях уточнили со ссылкой на комиссию по ядерной безопасности, что сейчас все энергетические блоки на атомной электростанции продолжают функционировать в штатном режиме.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости