На Светлановском проспекте водитель сбил бабушку

В Калининском районе Петербурга иномарка сбила пожилую петербурженку.

В ночь на 12 февраля на Светлановском проспекте произошло ДТП с участием пешехода. Около дома номер 65 автомобиль сбил на переходе пожилую женщину. В результате наезда транспортного средства пострадала 83-летняя бабушка.

Сообщается, что виновником аварии стал 42-летний владелец иномарки “Ауди”. Очевидцы рассказали, что судя по всему, шофер не только столнкнул бабушку с проезжей части, но и после переехал ее. Жертва ДТП была госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами. На месте происшествия ее осмотрели врачи скорой помощи, после чего пожилую женщину поместили в реанимобиль.

В настоящее время в инциденте разбираются правоохранительные органы. Местные жители отмечают, что на данном участке дороги подобные происшествия случаются довольно часто.