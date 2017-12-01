На Светлановском авария помешала скорой доставить пациента в больницу

На Светлановском проспекте скорая помощь попала в аварию. ДТП помещало врачам доставить пациента в больницу.

Во второй половине дня 1 декабря произошла авария на Светлановском проспекте в Петербурге. Как сообщают очевидцы, столкнулись карета скорой помощи и легковой автомобиль. Само ДТП было слабым, но вот помещало врачам отвезти пациента.

В итоге к месту ДПТ приехала другая скорая, куда перегрузили больного. Поврежденная же машина осталась дожидаться сотрудников ГИБДД. Информации о пострадавших нет.

Плохая погода привела к увеличению числа аварий на дорогах. Ранее Piter.tv сообщал. что в Петербурге произошло 373 аварии к полудню 1 декабря. Увеличилось как число ДТП с легкими последствиями, так и с пострадавшими. Например, в Петербурге автобус с пассажирами улетел в кювет.

Видео: Piter.tv