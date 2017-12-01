Аномальная аварийность: в Петербурге произошло 373 ДТП к полудню 1 декабря

ГИБДД получило 373 заявки о ДТП в Петербурге с полуночи до полудня. Это почти в три раза больше, чем накануне. Ситуация осложняется из-за плохой погоды.

Продолжающийся снегопад усложняет ситуацию на дорогах Северной столицы. Из-за гололеда и снежных накатов в городе происходит множество ДТП. Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД, с полуночи до двенадцати дня в городе произошло 373 аварии. Для сравнения вчера, 30 ноября, к этому времени подали 175 заявок о ДТП. Это число было выше нормы, так как 29 ноября было 110 ДТП к полудню.

Ранее Piter.tv сообщал, что ГИБДД просит водителей вспомнить "зимнюю" манеру вождения.

Пешеходам тоже необходимо быть внимательными при переходе проезжей части- убедиться, что водитель видит и пропускает вас. Помните, что транспортное средство не может мгновенно остановиться на обледенелой дороге. И не пренебрегайте световозвращателями- это позволит увидеть вас водителю заранее. Отдел пропаганды УГИБДД

Видео: Piter.tv