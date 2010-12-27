В Петербурге сотрудники ГИБДД дарят цветы женщинам за рулём

В Петербурге сотрудники полиции радуют женщин за рулем.

В Петербурге 7 марта на Стрелке Васильевского острова сотрудники ГИБДД устроили настоящий сюрприз для автоледи. В предверии международного женского дня стражи порядка дарят цветы женщинам за рулём.

Сотрудники Василеостровского ГИБДД останавливают автомобилисток проезжающих мимо Стрелки Васильевского острова. Однако причиной остановки служат не нарушения правил дорожного движение и не формальная проверка документов. Сегодня сотрудники дорожной полиции дарят девушкам-водителям цветы.

Фото: ВК - Экстренный вызов