В Петербурге сотрудники ГИБДД дарят цветы женщинам за рулём

В Петербурге 7 марта на Стрелке Васильевского острова сотрудники ГИБДД устроили настоящий сюрприз для автоледи. В предверии международного женского дня стражи порядка дарят цветы женщинам за рулём.
Сотрудники Василеостровского ГИБДД останавливают автомобилисток проезжающих мимо Стрелки Васильевского острова. Однако причиной остановки служат не нарушения правил дорожного движение и не формальная проверка документов. Сегодня сотрудники дорожной полиции дарят девушкам-водителям цветы.
Фото: ВК - Экстренный вызов