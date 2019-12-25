В Ставрополе роженица с особой жестокостью расправилась со своим новорожденным ребенком

Женщина нанесла младенцу не менее 40 ударов ножницами в голову и тельце.

На Ставрополье 35-летняя женщина родила ребенка дома и с особой жестокостью убила его.

Как сообщают следственные органы СКР по Ставропольскому краю, жестокое убийство новорожденного мальчика произошло днем 2 февраля в Промышленном районе. 35-летняя женщина родила самостоятельно дома живого мальчика. После чего роженица нанесла только что родившемуся ребенку не менее 40 ударов ножницами в голову и тело. Когда с младенцем было покончено, женщина положила тело в пакет и собиралась захоронить.

Но женщине не удалось завершить свой замысел. Ее состояние резко ухудшилось, и она вызвала себе "скорую". В больнице детоубийце пришлось рассказать о содеянном. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного".

Сейчас следователь провел осмотр места происшествия, назначил ряд экспертиз, по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. СУ СК РФ по Ставропольскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: СУ СК РФ по Ставропольскому краю