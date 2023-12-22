На Ставрополье будут судить четверых граждан за хранение и сбыт нелегального спиртного и сигарет

Незаконная торговля была организована в Минеральных водах.

На территории Ставропольского края российские правоохранительные органы будут судить четверых граждан за хранение и сбыт нелегального алкоголя и табачной продукции. Соответствующее заявление сделали сотрудники региональной пресс-службы полиции. В МВД уточнили, что фигуранты расследования приобрели немаркированную спиртосодержащую продукцию и сигареты, а затем хранили товар, организовывали его розничную продажу без соответствующей лицензии. Незаконная торговля шла через сеть магазинов, расположенную в городе Минеральные Воды.

Криминальный бизнес был пресечён. Изъяли более 12,7 тысячи бутылок алкогольной продукции и порядка 3,5 тысячи пачек сигарет общей стоимостью около 3,4 млн рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

В настоящее время завершено уголовное дело по пунктам "а, б" части 6 статьи 171.1, а также пунктам "а, б" части 2 статьи 171.3 УК РФ. В судебной инстанции предстанут трое местных жителей, а также мужчина, прибывший в регион из соседнего. Все подозреваемые остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В Томске раскрыли убийство мужчины, пропавшего несколько дней назад.

Фото и видео: МВД Медиа