На Ставрополье 16-летний подросток на ВАЗ насмерть сбил на тротуаре 15-летнюю девочку

Подросток после наезда на девочку сбежал с места аварии.

На Ставрополье подросток без прав насмерть сбил девочку.

Сегодня, 13 августа, в селе Кочубеевское Ставропольского края произошло жуткое ДТП. 16-летний подросток без прав на автомобиле ВАЗ совершал маневр обгона и не справился с управлением. Автомобиль вынесло с проезжей части на парковку перед местным магазинчиком и сбил пешехода.

В результате наезда 15-летняя девочка скончалась на месте ДТП до приезда медиков. Подросток испугался, бросил машину и сбежал с места ДТП. Вскоре был установлен владелец автомобиля, и кто был за рулем. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.

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Фото:Piter.TV