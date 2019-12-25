На Ставрополье 16-летний подросток на ВАЗ насмерть сбил на тротуаре 15-летнюю девочку

На Ставрополье подросток без прав насмерть сбил девочку.
Сегодня, 13 августа, в селе Кочубеевское Ставропольского края произошло жуткое ДТП. 16-летний подросток без прав на автомобиле ВАЗ совершал маневр обгона и не справился с управлением. Автомобиль вынесло с проезжей части на парковку перед местным магазинчиком и сбил пешехода.
В результате наезда 15-летняя девочка скончалась на месте ДТП до приезда медиков. Подросток испугался, бросил машину и сбежал с места ДТП. Вскоре был установлен владелец автомобиля, и кто был за рулем. Сейчас полиция выясняет все причины и обстоятельства трагедии.
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Фото:Piter.TV
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