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На Старинной улице 17 пожарных потушили кровлю дома
Сегодня, 19:28
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На Старинной улице 17 пожарных потушили кровлю дома

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Вечером в 17:22 в одноэтажном доме №22, размером 10х15 метров, загорелась кровля.

В Субботу, 2 октября, в Пушкинском районе на Старинной улице произошел пожар на крыше дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу. 

Вечером в 17:22 в одноэтажном доме №22, размером 10х15 метров, загорелась кровля. Как сообщает ведомство, горела кровля на площади 48 кв.метров. В 18:35 удалось потушить пожар. Информация о пострадавших не поступала. 

В тушении пожара приняли участие 17 человек и 4 машины.

Ранее в пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: горит кровля, старинная улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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