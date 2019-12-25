На Старинной улице 17 пожарных потушили кровлю дома

В Субботу, 2 октября, в Пушкинском районе на Старинной улице произошел пожар на крыше дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по городу.
Вечером в 17:22 в одноэтажном доме №22, размером 10х15 метров, загорелась кровля. Как сообщает ведомство, горела кровля на площади 48 кв.метров. В 18:35 удалось потушить пожар. Информация о пострадавших не поступала.
В тушении пожара приняли участие 17 человек и 4 машины.
Ранее в пожаре на Сиреневом бульваре пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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