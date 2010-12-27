В Невском районе 15 пожарных час тушили один квадратный метр

В двухкомнатной квартире полыхала кухня.

В ночь на 1 ноября в Невском районе Петербурга горела двухкомнатная квартира. В 1:19 на место происшествия выехали 15 пожарных и три единицы техники. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как оказалось, в доме №7/1 по проспекту Солидарности полыхала кухня. Спасателям потребовался час, чтобы ликвидировать огонь. Пожар занял площадь 1 квадратный метр. В результате происшествия никто не пострадал. О причинах и обстоятельствах возникновения огня не сообщается.

Ранее мы писали, что ночью на Ленинском проспекте сгорела квартира двух пенсионеров.

Фото: pixabay.com