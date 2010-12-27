На Солидарности иномарка протаранила остановку

На проспекте Солидарности иномарка протаранила остановку и улетела на газон.

В понедельник, 16 октября, произошла авария с участием Nissan Qashqai. Напротив дома 3-1 просекте Солидарности иномарка не справилась с управлением и вылетела в остановку. Протаранив комплекс машина улетела на газон. Судя по фотографии с места события. автомобиль задел припаркованную машину.

К счастью, на остановке никого не было. так что обошлось без пострадавших.

Почему автомобиль уехал в остановку останется загадкой. Возможно, имело место неисправность. А может причиной стала мокрая дорога. Сегодня, 16 октября, из-за дождливой погоды заметно увеличилось число ДТП.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург