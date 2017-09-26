На Софийской улице "паравозик" собрал восемь автомобилей

На Софийской улице восемь машин собрались в "паравозик" на проезжей части.

На Софийской улице столкновение восьми автомобилей спровоцировало транспортную пробку. В результате аварии пострадали “Форд Фокус”, “Ауди”, “Форд Куга” , “Джилли Эмгранд”, “Пежо”, “Вольво”, “Мазда” и “БМВ”.

Очевидцы не понимают, как столько водителей не успели увидеть аварию и вовремя среагировать и притормозить. Свидетели сообщают, что некоторые из-за затрудненного движения едут за рулем, держа в руках телефон и “зависая” в социальных сетях. В результате такого нарушения правил дорожного движения, автолюбителям приходится еще дольше находиться в пробке из-за невнимательного вождения других участников движения.