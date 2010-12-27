На Смоляном мысе установили камеры видеонаблюдения

Установленный АПК "Безопасный город" будет самостоятельно фиксировать правонарушения и вандализм.

Как сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район", на Смоляном мысе продолжаются работы по благоустройству. Сейчас на территорию будущей зоны отдыха внедряют систему видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На данный момент установлено три высокотехнологичных камеры, позволяющих детализировать изображение и автоматически фиксировать случаи административного правонарушения, вандализма, а также нарушения ПДД.

Новые камеры установлены со стороны улицы Островной. Они охватывают территорию въезда и выезда со Смоляного мыса. На данном этапе работ по всему острову прокладывают оптоволоконный кабель для будущих камер.

По итогу работы планируется, что камеры смогут фиксировать зоны проката скутеров и велосипедов, новую скамью в виде лося, смотровые площадки, парковки, а также зоны дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что работы по благоустройству Смоляного мыса проверила общественная комиссия.

Фото: персс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

