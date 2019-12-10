Работы по благоустройству Смоляного мыса проверила общественная комиссия

Работы по благоустройству Смоляного мыса планируют принять 12 декабря.

В пятницу, 6 декабря на территории Смоляного мыса прошла очередная общественная проверка. Комиссия по обеспечению реализации программы "Формирование комфортной городской среды" проверила работы, проходящие на территории мыса.

Во время осмотра благоустраиваемой территории комиссия порекомендовала подрядчику поторопится с установкой малых архитектурных форм, уделить большое внимание газону и асфальту.

По итогу осмотра комиссия приняла решение принять работы по благоустройству Смоляного мыса 12 декабря. До этого срока все текущие замечания должны быть устранены.

Сообщаем, что в состав комиссии входят представители администрации Выборгского района, депутаты города, представители общественно-координационного совета по ЖКХ и другие.

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Видео: Piter.TV