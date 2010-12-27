Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравил директора государственного эрмитажа с юбилейными датами

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин посетил мероприятия, посвященные сразу двум юбилеям - 255 лет Государственному Эрмитажу и 75 лет его директору - Михаилу Пиотровскому.
Никулин, вместе с директором "Эрмитаж Выборг" Александром Костенко, выразил глубокую признательность директору крупнейшего музейного собрания и поблагодарил его за значительный вклад в создание филиала Эрмитажа в Выборге.
Ваше целеустремленное и вдохновенное служение музейному делу, масштабная деятельность по сохранению национальных культурных ценностей обогащают уникальными событиями мировую культуру
отметил Дмитрий Никулин
Он отметил, что открытие выставочного центра в Выборге стало "настоящим прорывом в культурной жизни города".
Ранее мы сообщали, что фехтовальщик из Выборга Егор Гужиев взял бронзу на международном турнире в Австрии.
Фото: vbglenobl.ru
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