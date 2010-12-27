Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин поздравил директора государственного эрмитажа с юбилейными датами

В этом году Государственному Эрмитажу исполнилось 255 лет. У Директора музея Михаила Пиотровского также юбилей - 75 лет.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин посетил мероприятия, посвященные сразу двум юбилеям - 255 лет Государственному Эрмитажу и 75 лет его директору - Михаилу Пиотровскому.

Никулин, вместе с директором "Эрмитаж Выборг" Александром Костенко, выразил глубокую признательность директору крупнейшего музейного собрания и поблагодарил его за значительный вклад в создание филиала Эрмитажа в Выборге.

Ваше целеустремленное и вдохновенное служение музейному делу, масштабная деятельность по сохранению национальных культурных ценностей обогащают уникальными событиями мировую культуру отметил Дмитрий Никулин

Он отметил, что открытие выставочного центра в Выборге стало "настоящим прорывом в культурной жизни города".

Ранее мы сообщали, что фехтовальщик из Выборга Егор Гужиев взял бронзу на международном турнире в Австрии.

Фото: vbglenobl.ru