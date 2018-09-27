Фехтовальщик из Выборга Егор Гужиев взял бронзу на международном турнире в Австрии

Выборгский фехтовальщик Егор Гужиев стал бронзовым призером на международном турнире в Австрии. Сами состязания проходили в Мёдлинге и представляют один из этапов Европейского молодежного цикла.
Конкретно к этому турниру особо не готовился, может неделю. Сложных соперников не было вообще
отметил шпажист
Гужиев занимается фехтованием с десяти лет. Его тренером является Игорь Сидоров и Минула Сафин из спортивной школы "Фаворит".
Стоит отметить, что бронзовая медаль - далеко не самое значимое достижение Егора.
Ранее мы сообщали, что комитет WADA хочет полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020.
Фото: favorit-detsport.com
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