Фехтовальщик из Выборга Егор Гужиев взял бронзу на международном турнире в Австрии

Турнир проходил в Мёдлинге и является одним из этапов Европейского молодежного цикла.

Выборгский фехтовальщик Егор Гужиев стал бронзовым призером на международном турнире в Австрии. Сами состязания проходили в Мёдлинге и представляют один из этапов Европейского молодежного цикла.

Конкретно к этому турниру особо не готовился, может неделю. Сложных соперников не было вообще отметил шпажист

Гужиев занимается фехтованием с десяти лет. Его тренером является Игорь Сидоров и Минула Сафин из спортивной школы "Фаворит".

Стоит отметить, что бронзовая медаль - далеко не самое значимое достижение Егора.

Ранее мы сообщали, что комитет WADA хочет полностью отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2020.

Фото: favorit-detsport.com