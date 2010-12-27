Ребенок угодил под машину на Ситцевой улице

Очевидцы сообщают об авари с участием ребенка. Автомобиль сбил его на Ситцевой улице.

Вечером во вторник, 22 августа, произошло ДТП с участием автомобиля и ребенка. Как сообщают очевидцы, машина сбила юного петербуржца на Ситцевой улице, неподалеку от выезда с парковки супермаркета "Лента". В районе аварии не видно пешеходных переходов. Возможно, пострадавший нарушал правила дорожного движения. В любом случаи,подробности ЧП пока еще выясняются.

"Жив, подбита голова. Перехода там нет: выскочил на дорогу или выехал на скейтборде, не ясно. Водитель, как понял, женщина, но могу ошибаться", написал пользователь Андрей Васильев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

О том, какие травмы получил ребенок пока не известно. Вокруг места собрались прохожие, чтобы помочь пострадавшему.

Фото: ВКонтакте / ДТП и Чп Санкт-Петербург