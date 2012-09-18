На Сестрорецкой улице загорелась трехкомнатная квартира

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в Приморском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Пожар начался в доме №1 на Сестрорецкой улице. Возгорание произошло в комнате площадью 17 квадратных метров. В результате происшествия обгорела обстановка на площади в один "квадрат", написали в ведомстве.
Сообщается, что сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с вышележащих этажей десять человек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
С огнем боролись 15 пожарных и три спецмашины. В 21:57 пожар был ликвидирован.
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Фото: Piter.tv
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