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На Сестрорецкой улице загорелась трехкомнатная квартира
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На Сестрорецкой улице загорелась трехкомнатная квартира

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Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с вышележащих этажей десять человек.

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в Приморском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу. 

Пожар начался в доме №1 на Сестрорецкой улице. Возгорание произошло в комнате площадью 17 квадратных метров. В результате происшествия обгорела обстановка на площади в один "квадрат", написали в ведомстве. 

Сообщается, что сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с вышележащих этажей десять человек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

С огнем боролись 15 пожарных и три спецмашины. В 21:57 пожар был ликвидирован. 

Ранее в Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж

Фото: Piter.tv

Теги: огонь, пламя, пожар, сестрорецкая
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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