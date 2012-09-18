На Сестрорецкой улице загорелась трехкомнатная квартира

Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с вышележащих этажей десять человек.

Вечером в воскресенье, 26 сентября, в Приморском районе Петербурга загорелась трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Пожар начался в доме №1 на Сестрорецкой улице. Возгорание произошло в комнате площадью 17 квадратных метров. В результате происшествия обгорела обстановка на площади в один "квадрат", написали в ведомстве.

Сообщается, что сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать с вышележащих этажей десять человек. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

С огнем боролись 15 пожарных и три спецмашины. В 21:57 пожар был ликвидирован.

Ранее в Красносельском районе Петербурга вспыхнул гараж

Фото: Piter.tv