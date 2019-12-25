На Сенатской площади поймали каршеринг с нарушителем за рулем

Поздним вечером 17 февраля на Сенатской площади инспекторы ДПС остановили арендованный "БМВ", водитель которого управлял им по чужому аккаунту. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.
Несколькими часами позже представитель каршеринговой компании обратился в полицию с просьбой привлечь автомобилиста к ответственности: как выяснилось, тот угнал иномарку из Михайловского переулка. Нарушителем оказался 20-летний неработающий парень, уроженец Тверской области.
Ранее мы показывали на видео момент аварии в центре Петербурга.
Фото: pixabay
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