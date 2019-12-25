На Сенатской площади поймали каршеринг с нарушителем за рулем

Водитель управлял машиной по чужому аккаунту.

Поздним вечером 17 февраля на Сенатской площади инспекторы ДПС остановили арендованный "БМВ", водитель которого управлял им по чужому аккаунту. Об этом Piter.TV сообщили в правоохранительных органах.

Несколькими часами позже представитель каршеринговой компании обратился в полицию с просьбой привлечь автомобилиста к ответственности: как выяснилось, тот угнал иномарку из Михайловского переулка. Нарушителем оказался 20-летний неработающий парень, уроженец Тверской области.

Ранее мы показывали на видео момент аварии в центре Петербурга.

Фото: pixabay