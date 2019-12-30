На Сахалине мать зарезала 1,5-годовалую дочь, а тело выбросила в мусорку

Состоявшийся суд приговорил мать-убийцу к 12,5 годам лишения свободы.

На Сахалине завершился суд над 37-летней женщиной, которая в 2018 году жестоко убила родную дочь полутора лет.

Следствие и суд установили, что в октябре 2018 года в мусорном контейнере в селе Шебунино Невельского района на юге Сахалина было обнаружено тело маленькой девочки с явными признаками насильственной смерти. Убийцей оказалась мать малышки. Женщина, находясь в гостях с ребенком, распивала алкоголь. Когда ребенок закапризничал, хозяева попросили успокоить девочку. Женщина схватила нож и нанесла несколько ножевых ранений ребенку. Убитую дочь женщина положила в пакет и выбросила в мусорный контейнер.

ТАСС сообщает, что в мае 2019 года женщине была изменена мера пресечения, она была выпущена из-под стражи по подписке о невыезде. Состоявшийся суд признал женщину виновной в убийстве ребенка и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV