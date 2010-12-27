На Русановской улице неизвестный порезал все шины припаркованным автомобилям

В Невском районе злоумышленник порезал шины "неугодно" припаркованным, по его мнению, автомобилям.

В ночь с 28 на 29 ноября по улице Русановской рядом с жилым домой номер 9 неизвестный преступник порезал шины припаркованным автомобилям. В общей сложности от действий злоумышленника пострадало 15 машин.

Сообщается, что не все местные жители осуждают преступника. Как стало известно, транспортные средства мешают проезду, поэтому многие жильцы комплекса недовольны сложившейся ситуациям. Один из свидетелей рассказал, что из-за хамство водителей, оставивших свои иномарки у проезда, машина “скорой помощи” не смогла добраться до пациента. В результате этого случая от неоказания вовремя медицинской помощи погиб ребенок.

Один из жителей заметил, что порезаны оказались только те транспортные средства. которые умышленно создавали помехи одностороннему движению. Тем не менее, автовладельцы пострадавших авто написали заявления в правоохранительные органы Невского района. Сотрудники полиции будут изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных над парадными дома.

В комментариях в социальной сети предполагают, что порчей имущества могли заняться представители ближайшего шиномонтажа или платной парковки в районе.