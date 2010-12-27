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Компания из пяти человек напала на петербуржца из-за портфеля
Сегодня, 18:41
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nadezhda_sib

Компания из пяти человек напала на петербуржца из-за портфеля

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Из-за инцидента в центре Петербурга молодой человек получил травмы.

В ночь с 6 на 7 сентября петербуржец стал жертвой хулиганов, которые напали на него, отобрали портфель, а затем избили. Теперь молодой человек разыскивает свидетелей случившегося, написал пострадавший в социальной сети.

По словам мужчины, инцидент произошел между 3 и 4 часами ночи около дома №28 по улице Рубинштейна. К 26-летнему петербуржцу подошла компания из трех девушек с букетом и два молодых человека. Неизвестные сорвали с него портфель и убежали, пострадавший бросился за злоумышленниками, но его сбили с ног и нанесли телесные повреждения. 

Девушек, которые затем сели в такси, удалось найти и отвезти в отдел полиции. Правоохранители устанавливают личности хулиганов, также разыскиваются свидетели нападения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Муринской дороге водитель "Газели" сбил мальчика

Фото: Piter.TV 

 

Теги: драка на рубинштейна, портфель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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