Компания из пяти человек напала на петербуржца из-за портфеля

Из-за инцидента в центре Петербурга молодой человек получил травмы.

В ночь с 6 на 7 сентября петербуржец стал жертвой хулиганов, которые напали на него, отобрали портфель, а затем избили. Теперь молодой человек разыскивает свидетелей случившегося, написал пострадавший в социальной сети.

По словам мужчины, инцидент произошел между 3 и 4 часами ночи около дома №28 по улице Рубинштейна. К 26-летнему петербуржцу подошла компания из трех девушек с букетом и два молодых человека. Неизвестные сорвали с него портфель и убежали, пострадавший бросился за злоумышленниками, но его сбили с ног и нанесли телесные повреждения.

Девушек, которые затем сели в такси, удалось найти и отвезти в отдел полиции. Правоохранители устанавливают личности хулиганов, также разыскиваются свидетели нападения.

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Фото: Piter.TV