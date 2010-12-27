На Рижском проспекте из подвала жилого дома достали труп мужчины

Труп мужчины достали из подвала и оставили лежать на улице.

Во дворах на Рижском проспекте из подвала достали труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Накануне 3 мая, в Адмиралтейском районе на Рижском проспекте из подвала жилого дома доставли труп мужчины.

Службы уехали и оставили на всеобщее обозрение. Уточняют местный жители

Сообщается, что подвал очень узкий, а лестница слишком короткая - метровая. На фото видно, что к ногам мужчины привязаны верёвки. Это было сделано для того, чтобы было легче его вытащить.

Одет вроде прилично, а полицейские сели в машину и уехали, сказали мужику, который металл принимает, чтобы следил, чтобы собаки не погрызли.

Этот мужчина, работающий на приеме металлолома, и снабдил верёвками сотрудников полиции.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург