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На Пулковском шоссе ночью подожгли машину
Сегодня, 7:45
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lesjasap
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На Пулковском шоссе ночью подожгли машину

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Ночью на Пулковском шоссе сгорели четыре автомобиля.

В ночь на 27 сентября на Пулковском шоссе около дома номер 13 корпус 5 неизвестные подожгли машину. Из-за возгорания еще два автомобиля пострадало. Пожарные приехали на место спустя полчаса после звонка очевидцев. 
 
Информации о пострадавших нет. "Опель Астра" сильно поврежден. У автомобиля выгорел салон и отсек  двигатель. У “Лады Калины”, “Тайоты Карат” и “Шкоды Октавии” оплавились бампера и фары. Спасатели ликвидировали огонь около трех часов ночи.
 
Местные жители рассказывают, что это уже третий поджог в районе за последний месяц. Причины происшествия не установлены.
Теги: пожар , пулковское шоссе
Категории: Новости СПб

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