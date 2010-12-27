На Пулковском шоссе ночью подожгли машину

Ночью на Пулковском шоссе сгорели четыре автомобиля.

В ночь на 27 сентября на Пулковском шоссе около дома номер 13 корпус 5 неизвестные подожгли машину. Из-за возгорания еще два автомобиля пострадало. Пожарные приехали на место спустя полчаса после звонка очевидцев.

Информации о пострадавших нет. "Опель Астра" сильно поврежден. У автомобиля выгорел салон и отсек двигатель. У “Лады Калины”, “Тайоты Карат” и “Шкоды Октавии” оплавились бампера и фары. Спасатели ликвидировали огонь около трех часов ночи.

Местные жители рассказывают, что это уже третий поджог в районе за последний месяц. Причины происшествия не установлены.