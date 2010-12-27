На Просвещения вооруженные грабители украли из ломбарда миллион рублей

Ломбард в Калининском районе потерял миллион рублей в результате нападения грабителей.

Паллеты с драгоценностями вынесли два грабителя из ломбарда в Калининском районе.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 3 октября. Двое мужчин ворвались в заведение, которое располагалось на втором этаже девятиэтажке по проспекту просвещения,76. Один из налетчиков угрожал сотрудника пистолетом, а второй бил витрины. Лица злоумышленники не прятали.

Двум товароведам, которые в данный момент находились в помещении, удалось несколько раз нажать тревожную кнопку. Однако, к моменту приезда службы охраны, преступникам удалось сбежать с награбленным. Воры забрали с собой 12 паллетов с ювелирными изделиями на общую сумму миллион рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье за разбой.