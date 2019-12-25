На Портовой улице обгорели три машины

С огнем боролись 2 единицы техники.

В четверг, 28 октября, около 10:31 управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре на Портовой улице, 13.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в боксе размером 10х10 метров легковой автомобиль выгорел по всей площади, два легковых автомобиля обгорели частично. Пожар ликвидировали спустя менее получаса, в 10:55. По предварительной информации, никто не пострадал.

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что полиция Петербурга задержала электромонтера за изготовление взрывного устройства.

Фото: Piter.tv