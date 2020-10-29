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Полиция Петербурга задержала электромонтера за изготовление взрывного устройства
Сегодня, 12:02
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Полиция Петербурга задержала электромонтера за изготовление взрывного устройства

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Возбуждено уголовное дело.

В коммунальной квартире в Кировском районе Петербурга нашли элементы для изготовления взрывчатки. Об этом Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах.

По подозрению в изготовлении взрывчатого устройства задержан 40-летний электромонтер. Еще в сентябре этого года в его квартире на Краснопутиловской улице правоохранители нашли шашки прессованного вещества и полимерные банки. Экспертиза подтвердила, что предметы являются взрывчаткой.

По версии следствия, подозреваемый использовал взрывчатое вещество из углекислотного огнетушителя. Возбуждено уголовное дело.

Недавно вблизи Дудергофки нашли взрывчатку времен войны.

Фото: Piter.tv

Теги: взрывчатка, монтер
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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