Полиция Петербурга задержала электромонтера за изготовление взрывного устройства

Возбуждено уголовное дело.

В коммунальной квартире в Кировском районе Петербурга нашли элементы для изготовления взрывчатки. Об этом Piter.tv узнал от источника в правоохранительных органах.

По подозрению в изготовлении взрывчатого устройства задержан 40-летний электромонтер. Еще в сентябре этого года в его квартире на Краснопутиловской улице правоохранители нашли шашки прессованного вещества и полимерные банки. Экспертиза подтвердила, что предметы являются взрывчаткой.

По версии следствия, подозреваемый использовал взрывчатое вещество из углекислотного огнетушителя. Возбуждено уголовное дело.

Недавно вблизи Дудергофки нашли взрывчатку времен войны.

Фото: Piter.tv