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На Петроградской набережной иномарка сбила мотоциклиста

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Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

В Петроградском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и иномарки. Об этом Piter.tv собщил источник в правоохранительных органах в четверг, 3 июня. 

Авария произошла утром в 7:45 у дома №20 по Петроградской набережной. В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения на которой можно увидеть, как мотоциклист держал путь по набережной,  как вдруг в него врезался водитель иномарки, который планировал свернуть с дороги.

Информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, мотоциклист, петроградская набережная
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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