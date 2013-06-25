На ПМЭФ соглашение подписали "МегаФон" и Калининградская область

Соглашение между сторонами направлено в том числе и на сотрудничество при развитии инновационных сервисов.

На стартовавшем 2 июня Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве подписали оператор связи "Мегафон" и правительство Калининградской области. Об этом в среду рассказали в пресс-службе компании.

Стороны намерены продолжать сотрудничество, которое направлено на внедрение инновационных решений и в других сферах. Заключенное на форуме соглашение направлено на сотрудничество при разработке и других инновационных сервисов, а также отмечает работу над повышением уровня цифровой культуры в регионе.

В "Мегафоне" напомнили, что в апреле оператор запустил в регионе комплексную систему управления общественной безопасностью – систему "Безопасный город". На данной платформе собираются и анализируются данные из разных сиси

Система "Безопасный город", запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга. К подсистеме Единого центра оперативного реагирования подключен Ситуационный центр губернатора. Частью единой системы становятся еще 11 систем операционного управления регионом, в числе которых служба 112, системы лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения. На единую платформу поступают данные с камер видеонаблюдения, датчиков контроля паводковой обстановки на реке Преголя, а также Единые дежурные диспетчерские службы шести городских округов Калининградской области.

Всего в рамках "Безопасного города" в рамках обмена информацией задействованы 57 ведомств и организаций. Инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных, отмечают в "Мегафоне".

Фото: предоставлено пресс-службой компании