На ПМЭФ главы Петербурга и Вологодской области подписали план дорожной карты до 2026 года

Беглов заявил, что регионы являются давними партнерами.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали дорожную карту в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях до 2026 года. Об этом вечером 4 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов заявил, что регионы являются давними партнерами. Так, 20 лет назад впервые было подписано соглашение между Выборгским районом Петербурга и Великоустюгским муниципальным районом Вологодской области.

Регионы намерены и дальше тесно сотрудничать. Кувшинников отметил, что Петербург является важным стратегическим партнером для региона. Более того, по словам главы Вологодской области, высшие учебные заведения Северной столицы пользуются популярностью у вологодских выпускников.

Ранее мы писали, что на ПМЭФ главы Петербурга и Ярославской области подписали план дорожной карты до 2025 года.

Фото: gov.spb.ru