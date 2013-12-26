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На ПМЭФ главы Петербурга и Вологодской области подписали план дорожной карты до 2026 года
Сегодня, 19:15
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На ПМЭФ главы Петербурга и Вологодской области подписали план дорожной карты до 2026 года

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Беглов заявил, что регионы являются давними партнерами.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подписали дорожную карту в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной областях до 2026 года. Об этом вечером 4 июня сообщили в пресс-службе Смольного. 

Беглов заявил, что регионы являются давними партнерами. Так, 20 лет назад впервые было подписано соглашение между Выборгским районом Петербурга и Великоустюгским муниципальным районом Вологодской области. 

Регионы намерены и дальше тесно сотрудничать. Кувшинников отметил, что Петербург является важным стратегическим партнером для региона. Более того, по словам главы Вологодской области, высшие учебные заведения Северной столицы пользуются популярностью у вологодских выпускников. 

Ранее мы писали, что на ПМЭФ главы Петербурга и Ярославской области подписали план дорожной карты до 2025 года.

Фото: gov.spb.ru

Теги: вологодская область, петербург, пмэф, соглашение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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