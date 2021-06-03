На ПМЭФ-21 представили автономный беспилотный автомобиль

По внешним габаритам ФЛИП похож на обычное авто, однако внутри на 40% больше места. В конструкции нет традиционных органов управления для водителя, поэтому в салоне размещается шесть человек.

Разработка компании экосистемы Сбера - SberAutoTech – создана не только для перемещения пассажиров, но и доставки товаров. Экологичный и бесшумный ФЛИП может работать как на улице, так и внутри больших помещений, таких как Экспофорум.

Андрей Василевский, генеральный директор СберАвтоТех:

ФЛИП – это полностью автономное транспортное средство, в нем нет места для руля, для педалей. Он принимает все решения и движется сам. Почему важно, разрабатывая мозги автомобиля заниматься конструированием полностью: скелета и мышц? Просто потому что только так мы получим максимальную интеграцию.

В основе конструкции ФЛИПа находится электрическая платформа и электродвигатель. Особенностью конструкции стала компоновка элементов питания: все модули батарей можно заменить за пять минут, что сравнимо с топливной заправкой на АЗС.