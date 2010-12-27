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На Охте по неизвестной причине погибла трехлетняя малышка
Сегодня, 9:11
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lesjasap
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На Охте по неизвестной причине погибла трехлетняя малышка

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В Красногвардейском районе петербурженка утром обнаружена мертвую девочку в квартире.

В одной из квартир Красногвардейского района умер трехлетний ребенок. Малышка погибла по неизвестной причине. В настоящее время труп направлен в морг, чтобы установить обстоятельства смерти.

Мертвого младенца обнаружила 57-летняя владелица квартиры по улице Панфилова. Она увидела бездыханное тело около девяти часов утра 2 апреля. Женщина сразу же вызвала медиков скорой помощи. Врачи смогли только установить время смерти. Внешних признаков насильственной смерти на было выявлено. 

В ситуации разбираются правоохранительные органы.
 

Теги: гибель ребенка , охта , происшествия спб
Категории: Происшествия Новости СПб

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