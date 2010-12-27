На Охте по неизвестной причине погибла трехлетняя малышка

В Красногвардейском районе петербурженка утром обнаружена мертвую девочку в квартире.

В одной из квартир Красногвардейского района умер трехлетний ребенок. Малышка погибла по неизвестной причине. В настоящее время труп направлен в морг, чтобы установить обстоятельства смерти.

Мертвого младенца обнаружила 57-летняя владелица квартиры по улице Панфилова. Она увидела бездыханное тело около девяти часов утра 2 апреля. Женщина сразу же вызвала медиков скорой помощи. Врачи смогли только установить время смерти. Внешних признаков насильственной смерти на было выявлено.

В ситуации разбираются правоохранительные органы.

